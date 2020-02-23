政黨批港府用港人儲備收買人心　促成立失業援助金

立法會財務委員會早前通過涉款300億港元的防疫抗疫基金，有政黨今(23日)到政府總部外示威，指政府企圖用港人儲備收買人心，相關措施未能針對問題所在，建議政府向全民派錢1萬港元以及成立涉款300億港元的失業援助金等。

工黨及社民連到政府總部外示威，期間高呼「林鄭無恥」、「抗疫無心」、「救市不救人」等口號。工黨主席郭永健指，涉款300億港元的防疫抗疫基金未能急市民所急，政府動用當中160.5億港元援助部分行業的僱主，但租金居高不下，僱主變相將援助金用於交租，導致真正得益者是地產及大財團。他又指，基金當中82億港元用於防疫工作及購買裝備，但政府未有封關堵截病源，形容是「筲箕打水」，並無作用。

社民連稱，政府動用基金援助商戶於事無補，僱主一樣可要求僱員放無薪假，因此建議成立涉款300億港元的失業援助金，不設入息及資產審查，為受疫情影響而失業、開工不足、面對放無薪假的市民提供每月收入額的80%、上限1.6萬港元的援助金，最多可領取半年。他又建議政府向包括0至18歲的市民派錢港幣1萬港元、建議政府向年度應評稅利潤大於5000萬港元的企業額外徵收3%的利得稅，呼籲各地產商減租等。