國泰包機拒載17港人　學者轟不靈活促道歉賠償

郵輪鑽石公主號變成海上疫區，該船自本月5日起停泊橫濱，載有364名港人，處理疫情慢十拍的港府終在周四(20日)起連日派出三班包機拯救港人，隨着接載第三批的港人今早(23日)約6時抵港，包機行動暫時告一段落，合共接載193名港人和2名澳門居民返港，但有17港人及1名澳門居民，因日本政府搞不清新冠肺炎確診個案的密切接觸者定義，即使獲日本檢疫證書下船，仍遭國泰航空拒絕登上政府安排的第二班包機，最後自費購買機票，延至昨晨(22日)才抵港。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，國泰在處理事件上硬板一塊，不懂靈活變通，導致共18名港人及澳門居民最終需要承受更大心理壓力，認為國泰需要道歉及作出賠償。

鑽石公主號上有約3700名乘客，截至2月22日，共有634宗確診感染新冠肺炎，該船自本月5日起停泊橫濱，船上所有乘客需在船上隔離14天，隔離期限上周三(19日)屆滿，多國陸續派出包機接載所屬公民回國。

政府先後派出3班包機接送港人回港，首班包機原定只安排45人登機，但因為日方加快檢測，及後成功增至接載106名香港乘客，令航班延遲約3小時才起飛，首班包機周四早上8時許抵港。

第二班包機卻出現混亂，18名坐畢疫監的港人及澳門居民，因日本政府搞不清新冠肺炎確診個案的密切接觸者定義，即使獲日本檢疫證書下船，前晚(21日)抵達東京羽田機場後，仍遭國泰航空拒絕登上政府安排的第二班包機，有遺留在機場的港人不滿日本當局資訊混亂，直斥國泰離譜，需要自費購買全日空航空公司的機票，延至昨晨才抵港。

第三班包機今日清晨6時許抵港，共有5名香港居民，抵港後乘坐專車前往駿洋邨的檢疫中心接受14天檢疫觀察。當局指現時船上有70名港人確診，約30人為緊密接觸者，入境處職員會繼續留守日本，為密切接觸者和確診港人提供協助。

包機接載港人數字

第一班包機:106名港人

第二班包機:82名港人、2名澳門居民

第三班包機:5名港人

自行回港:17名港人、1名澳門居民

滯留港人:70名港人確診，約30人為緊密接觸