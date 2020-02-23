抗疫價旅團最低$399吸客　議員促提升日韓旅警

新冠肺炎擴散至全球多個國家，港人旅行意欲減低，旅遊業大受打擊，為了吸引港人外遊，多家大型旅行社以「抗疫價」推出旅行團，永安的首爾5天團只需899港元起、縱橫遊的首爾5天團更低至399港元起。有議員今早(23日)在電台節目中指出，因應日韓的新冠肺炎確診案例增加，政府應提升針對日韓的旅游警示，讓旅行社作出應對，保障港人安全。

其他以亞太區業務為主的旅行社亦推出低價旅行團，包括東瀛遊的泰國曼谷及芭堤雅5天團由1089港元起；康泰的曼谷5天團亦只要價999港元起。針對疫情的發展，各旅行社亦推出「抗疫旅行保險」，康泰的網站中更表明「每個團友每日一口罩」，又聲稱在非中國地方感染新冠肺炎，保險公司會承擔醫療、住院費用，和提供「隔離現金津貼」，旅行社會隨團附送旅遊保險。

議員胡志偉出席電台節目時則表明，港府有必要提升針對日韓的旅遊警示，和針對兩國進入香港的旅客實施檢疫措施，否則疫症或有機會在社區爆發。他又稱知道近期有旅行社推出日韓遊優惠團，望政府盡早發出旅遊警示及實施檢疫安排，令旅行社作出應對，亦可令有意外遊的港人了解其中風險。