網民熱話：禍從地下來？　私家車遇路陷好陰功

街邊停車，隨時有「驚喜」？近日網上流傳一張照片，照片中一架私家車遇上水管爆裂，塌陷位置剛好是私家車停車路段，結果導致半截車身懸空，陷進退兩難局面。

貼文由網民「秋本明日」於Facebook群組「馬路的事討論區」發布。事發在長沙灣東京街，從貼文附圖上看，私家車後半截車身懸空，原本貼着的路面早已不見，地下的水管暴露在外。私家車周邊的路面也被翻開，相信已經有人進行搶救。不過涉事車輛進退兩難，場面非常尷尬。貼文亦指：「都唔知係好彩定係唔好彩」又解釋稱：「地盤爆水管」，意外疑是由水管爆裂引發路陷引致。

車主的遭遇固然不幸，不過整個場面卻頗為側目，有網民估計爆裂水管可能是鹹水，調侃鹹水洗車底「乾淨晒」；有網民則留言關心賠償問題：「呢啲case唔知有冇得叫政府賠...架車都唔使要」；有人指幸好涉事車是頭轆車，「應該可以自行上返來」，不過隨即有人反駁：「一定上唔返」。

網民有話說：

Kelvin Siu：係咪做緊重心測試？

Tak Lam：其實係咪架車過重，政府要claim返佢

Bosco Chu：重點係鹹水啊

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