商經局稱無設定3元包銷口罩　價格屬假設估算用

新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布成立防疫抗疫基金，當中包括資助本地口罩生產。商務及經濟發展局發言人今午(23日)指，本地口罩生產資助計劃沒有設定以3港元包銷一個口罩，並解釋指有關價錢只是一個假設，用作估算整項計劃下包銷口罩所需要的財政承擔額，向立法會申請撥款。他們又指，正與香港生產力促進局研究釐訂一個合理的價格，當中會考慮原材料價格和廠房租金等生產成本，並會於稍後公布相關方程式，不排除因應生產成本的變化而於一年的包銷期內釐訂不同時段的包銷價。

相關計劃亦包括工廠生產線，商經局發言人指，每條生產線須符合多項嚴謹條件，包括具備無塵車間的廠房、具備可每月最少生產50萬個口罩的生產機器和原材料、生產的口罩至少達到美國材料和試驗協會第一級標準(ASTM Level 1)，以及廠房獲得ISO 13485認證，而合資格的生產線可獲最高300萬港元資助，同一廠房的每條額外生產線則可獲最高200萬港元的資助，只是資助上限，並非劃一資助額。

他們亦解釋，每條生產線的實際資助金額主要視乎其產量而定，原則是產量愈高，資助愈多，並指會以公開、公平、透明的原則，嚴謹審核每宗申請。

現時有不少社會人士設立工場生產口罩，包括工聯會，該黨議員何啟明強調，口罩是只派不賣，現時該黨籌得410萬港元捐款，而且沒有資金壓力，並指工場內有11部機器組成半自動形式的生產線，又形容將11部機器解讀為11條生產線屬貽笑大方。他表示，在網上轉發訊息是不用負責任，建議應在疫症爆發期間多做一點，不要去抹黑和妒忌。