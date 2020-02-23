4名孕婦滯留湖北求助　葛珮帆促港府盡快包機接走

現時仍有超過2500名港人滯留湖北，急需援助。有政黨本周初設立微信帳號，協助滯留內地港人，暫時收到148宗求助個案並提供協助，來自湖北的有76宗，72宗個案來自非湖北地區。其中4宗涉及孕婦，2宗涉及幼兒，求助個案主要反映缺乏藥物、奶粉和防疫用品。

議員葛珮帆表示，4名求助孕婦均在湖北省，其中一名孕婦已懷孕7個月。葛指孕婦情緒不穩，亦擔心在當地醫院分娩會感染病毒。另外，有一家五口稱現金已用盡，亦缺乏食物和奶粉。港府早前指現時最大的困難是安全地將在湖北省不同地方的港人，接送到集合點上機回港，葛促請港府在不妨礙當地抗疫工作下，考慮以包機等形式優先接載孕婦等有緊急需要港人回港。

至於東方報業集團表示願意派出包機接送湖北港人到深圳，先進行檢疫，之後再用旅遊巴送回港，亦會向港人提供食物、藥物和奶粉，惟政府沒有回應。葛珮帆表示，湖北港人情況危急，希望政府能特事特辦，急市民所急。她對本集團願意派包機接送湖北港人表示感動，指民間力量非常願意配合政府抗疫，但若政府不行動，就算民間提供包機也沒有用，她要求政府盡快設立時間表，讓湖北港人有希望，知道自己何時能回港。議員李慧琼則表示，已向中央提案，要求特事特辦，盡快接有需要港人回港。