抗疫基金未能幫打工仔　政黨促設失業援助金

新冠肺炎肆虐，不少行業步入寒冬期。有政黨今(23日)到政府總部外請願，批評政府未有回應民間訴求，防疫抗疫基金亦未能解決結業及裁員潮，建議設立失業援助金，協助受影響的打工仔渡過難關。

民協副主席何啟明批評政府抗疫措施不足，包括遲遲未有全面封關、醫護人員設備不足、未有管控防疫物品的供應及價格，而政府早前公布的300億防疫抗疫基金亦未能有效協助打工仔，令市民對政府失去信心。他建議政府設立失業援助金支援失業人士，資產限制方面建議參考長者生活津貼、資產不多於50萬港元的人士即可申請，援助金額為入息中位數的一半，最多資助半年。深水埗區議員李庭豐指，部分市民失去工作後並無穩定收入，導致供樓有困難，建議失業援助金的資產限制中豁免計算自住物業。

另一深水埗區議員利瀚庭指，政府推出防疫抗疫基金支援商戶，但其支援並不能滴漏至旗下員工，造成「老闆有支援、員工冇補貼」的資源傾斜，預計失業情況將繼續浮現。他又批評政府無能、怒斥特首愚蠢奸詐，並無疫苗可將其治愈。