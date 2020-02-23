會計界料下年度赤字達千億　倡特首捐人工救基層

會計專業發展基金(基金)今(23日)發表2020至2021年財政預算案建議，指由於香港經濟在去年底已步入技術性衰退，加上新冠肺炎疫情影響，薪俸稅、利得稅、賣地及印花稅等收入相繼減少，基金估計截至今年3月底止的2019至2020財政年度，財政赤字將達650億港元。基金財政預算案建議召集人林智遠形容，香港中小微企進入冰河時期，認為「撐經濟、保就業」是政府今年首要工作，稱有必要大幅增加紓困措拖，刺激經濟，加上政府通過300億港元抗疫防疫基金撥款，預料政府來年財政赤字可能超過1000億港元。

基金又提出19項措施針對弱勢社群、中產及中小企，希望減輕市民及企業的經濟壓力。針對新冠肺炎疫情肆虐，基金指政府把關不力和猶豫不決的措施，造成疫情在社區擴散，因此基金建議特首林鄭月娥帶頭聯同問責官員一同捐出兩個月薪酬，援助基層及弱勢社群，以作問責。林指，不少市民被迫放無薪假甚至失業，認為政府高官不能獨善其身，繼續高薪厚職。林稱雖然兩個月的薪金只有約1000萬港元，對幫助基層無疑是杯水車薪，但可以起帶頭作用，例如可將捐出薪金用作購買口罩派給市民。

林又稱，政府在抗疫工作上的表現令人失望，連最簡單的口罩都供不應求，基金建議政府應在疫情過後，委派廉政公署或其他政府機關，獨立調查及檢討抗疫問題，反省並吸取教訓。另一方面，基金建議政府向每名18歲以上的香港居民派發1萬港元、僱主及僱員暫停供款強積金6個月，以及寬免100%薪俸稅和個人入息課稅，上限由去年的2萬港元，增加至3萬港元。基金又建議政府可為企業提供虧損回撥措拖，將2019至2020及2020至2021年度的虧損，回撥上一、兩年所賺的利潤，以減輕企業負擔，減緩企業結業潮。