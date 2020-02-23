政Whats噏：陳恒鑌向黨友挑機　鬥「好肺」

新冠肺炎嘅傷害性好大，確診者肺部會花晒，所以要做好防疫措施，唔單止勤洗手，仲要有健康嘅體魄。點證明呢？議員陳恒鑌（Ben）就乘機向黨友挑機。

阿Ben今日(23日)喺Facebook上載咗條短片，話要發起一個挑戰。搞乜嘢呀？依家市民畀疫情搞到心慌慌，邊有心情接招。之不過，呢個挑戰係為大家好嘅，叫做Hold Your Breath Test（HBT）challenge，其實係考閉氣。

跟住佢親身示範，首先攞張紙巾出嚟，剪開三截，用其中一截擺喺鼻前，跟住深呼吸，然後閉氣，hold住10秒。佢話如果能夠閉氣10秒，而張紙巾無郁動，又無咳，亦無氣促嘅話，咁就證明有個肺應該好健康嘞！而佢閉氣嘅時間超標1倍，有成22秒，好肯定佢係「好肺」呀！

阿Ben仲向黨友挑機，首先係身在日本幫滯日港人嘅議員鄭泳舜，其次係經常喺前線接觸市民嘅議員柯創盛，之後就係出名夠高嘅漁農界議員「高佬賢」何俊賢。阿Ben仲話接受HBT Challenge時記得拍返條片，然後再tag 3個人，用呢個test關心身邊朋友嘅健康喎。