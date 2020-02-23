抗疫基金撥7億元援建造業　發津貼購消毒裝備

新冠肺炎疫情未平，衝擊各行各業，建造業亦受其害。發展局局長黃偉綸在網誌「局長隨筆」表示，防疫抗疫基金會撥出7.1億港元支援建造業，提供額外資源，協助業界加強工地、辦公室和個人的防疫措施。黃指補助金將透過建造業議會發放，申請過程盡量簡單，冀快而準地把「應急錢」交到企業和現職工友手上。

發展局局長黃偉綸指，為讓業界更有效對抗疫情，當中包括向約7000間合資格承建商、分包商和顧問公司，發放一次過5萬元補助金，支援他們加強衞生防護方面的措施，例如加強清潔工地和辦公室、加添消毒設備等。同時近24萬名現職地盤工友，每人可獲1500元津貼，用以購買個人防護或消毒裝備，預防在工地感染或傳播病毒。

建造業議會主席陳家駒指，因應內地企業停運及封路，建材的運輸和供應受到影響，部分地盤需有限度運作或暫時停工；另有工地因未能提供全面防疫配套而不能全面復工，許多以日薪制受聘散工已「手停口停」。黃偉綸指，建造業議會承擔處理申請及派發補助金的工作，並將於本周開始邀請合資格的機構和建造業工人遞交申請，申請手續盡量簡便，接獲申請後兩至三周內發放補助金。

黃偉綸又指，建造業議會早前聯同業界推出「建造業抗疫關愛行動」，為受疫情影響的工友提供現金援助及關愛支援，包括協助採購及運送必需品、派發關愛包、轉介專業支援等，目前收到超過600個申請或查詢。