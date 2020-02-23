警超級電腦正協助追蹤9名確診者　其中8人來自港島東區

警隊與衞生防護中心已進行會議，啟動「超級電腦」協助追蹤患者曾到過的地方及接觸過的人士。

新冠肺炎疫情擴散，警方正式啟動俗稱「超級電腦」的「重大事件調查及災難支援系統 (MIIDSS)」，協助追蹤患者曾到過的地方及接觸過的人士，以確定有否大規模感染。消息指，衞生防護中心已跟警方進行會議，並將2宗個案轉介與警方跟進，其中新界北總區重案組已接手追蹤的士司機的個案，而港島總區重案組則接手追蹤港島東區8名確診者的個案，有關個案之前已公布。

據悉，警方是以專業刑偵調查技巧協助分析新冠肺炎個案，希望以系統性的分析找出不同個案的共通點，以協助衞生防護中心及早介入有潛在風險的人士或地方，目前正等待衞生防護中心進一步整理資料，相信會有更多個案轉介到警方作專業分析。

警隊早於1990年引入的第一代「超級電腦」協助偵查連串棘手懸案；至2003年沙士爆發時，由於當時未知病毒擴散渠道及感染方法，衞生署只能靠病人講述或派護士上門，追蹤患者的行蹤，惟隨着疫情擴散，人手遠追不及實際需要。有見及此，警隊當年啟動「超級電腦」，協助衞生署和食環署等相關部門，嘗試「追病毒如追兇」，務求更快速及準確追蹤病毒。

事隔17年，本港遭受新冠肺炎肆虐，而「超級電腦」已進化至第三代，警隊再次使用MIIDSS協助追蹤病毒的傳播鏈，尋找超級帶菌者、病原及熱點，協助抗疫。