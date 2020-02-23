港府踢極唔郁　武漢市政府未聞本報包機提議

武漢自上月23日封城至今逾1個月，目前仍有約2500名港人滯留湖北省內，當中不乏臨盆在即的準媽媽，又有不少人向本報求助，指缺乏藥物和物資，生死危在旦夕，冀盡快回港接受治療。東方報業集團昨日(22日)提出願意伸出援手，承擔安排私人救護包機到湖北，接載有急切需要的老弱婦孺後，港府事隔逾一日仍未表態，包機一事懸而未決。武漢市政府外事辦公室今(23日)回覆本報指，「還未聽說過有關建議」，再次顯示港府「踢極唔郁」。

本報記者昨日就派出包機一事詢問保安局局長李家超，他僅表示政制及內地事務局和有關部門，正在努力研究方案處理滯留在湖北的香港居民。至於港府手上有甚麼方案，李未有正面回應。

惟武漢外事辦今日回覆本報指，「還未聽說過」本報提出派包機接載滯留湖北老弱婦孺一事，強調港澳事務要由國內相關部門協商，再跟湖北省政府協調，又提到從未出現過類似狀況，不清楚具體流程，但若各級政府均同意本報派出包機的提議，將會盡量配合。

本報提出派包機方案至今逾一日，本報再詢問港府有關包機一事的安排，當局仍未回應，滯留湖北港人仍未有歸期。