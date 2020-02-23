廟街便利店械劫案　職員涉串通尼籍劫匪俱被捕

油麻地廟街47號地下7-11便利店，前日(21日)早上6時許，一名南亞裔男子突然持𠝹刀及手槍闖入店內，掠走8,000港元後逃去。油尖警區重案組接手調查案件，探員翻查現場一帶大量閉路電視片段，經深入調查後，迅速鎖定該名南亞漢身份，並發現該名報稱遇劫的姓郭(20歲)男職員，與疑犯經常在油麻地一帶見面，關係非比尋常，懷疑屬同一個團夥。

油尖警區重案組高級督察李啟森表示，警方經仔細部署後，昨晚(22日)掩至彌敦道458號美景大廈一間網吧，拘捕郭男及一名報稱無業、持香港身份證(20歲)的尼泊爾籍男子。

警方其後在上海街89至93號一幢商業大廈的天台，檢獲涉案手槍及手套，另於郭身上發現2.9克、市值約500港元的大麻花，並在其位於文英街17至24號的住所發現另一支手槍。經過軍械鑑證科人員初步檢驗，證實2支手槍均為氣槍。郭涉嫌串謀盜竊、藏有仿製槍械、誤導警務人員及藏毒被捕，另一名尼泊爾籍漢則涉嫌串謀盜竊及藏有仿製槍械被捕，2人現正被扣留調查，暫時未知他們與近期其他同類行劫案是否有關。