探射燈：金管局總裁千萬年薪　冠絕全球央行行長

香港不但主要高官的高薪領先全球，金融管理局總裁的年薪更是冠絕全球主要央行行長，一直為人詬病。據金管局去年年報顯示，前總裁陳德霖2018年整體薪酬上調近2%至近1100萬港元，已連續4年獲逾千萬元年薪，折合每月逾91萬港元，比特首薪金高逾2倍，在位10年袋走近億元。市場估計，去年10月接棒的現任總裁余偉文年薪相若。

相比香港金管局，外國央行行長影響力更大，惟薪酬差一大截。據英倫銀行去年年報顯示，即將在今年3月卸任的行長卡尼基本薪酬約486萬港元，加上福利等總年薪約895萬港元，已是相當高薪。

作為全球利率「揸弗人」的現任美國聯儲局主席鮑威爾，2018年總薪酬僅約158萬港元；同樣擁有全球影響力的歐洲央行前行長德拉吉，2018年年薪約343萬港元。現任澳洲儲備銀行行長洛威2018年總薪酬亦只有約532萬港元。

香港金管局總裁總年薪較美國聯儲局主席足足高出近7倍，惟受制於聯繫匯率，香港是跟隨美國的利率決策，故市場人士一直抨擊其薪酬是否合理。