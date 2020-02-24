探射燈：元首級待遇 　施政拙劣　廢官不減薪　難息民憤

特首薪金在全球領袖中居高位，比美國總統更高，但政績及民望都處於低位。

新冠肺炎爆發、反修例風波持續，本港經濟受重挫，港人對政府更是死心，特首及司局長無論政績及民望都處於低位，卻享有世界一流的薪金待遇。特首薪金在全球領袖中居高位，比美國總統及德國總理等歐美元首更高；本港司長的薪金亦超越大部分國家元首。不少市民批評一眾高官應為低民望及低政績問責，學者及議員倡檢討整體公務員薪金，促特首及官員減薪，甚至捐出部分薪金回饋基層，否則民怨日深，管治難上加難。

「林鄭個政績根本唔值呢個人工，減薪係合理，最好辭職！」特區政府不管應對反修例風波乃至近日的新冠肺炎疫情，表現皆差強人意，特首更被千夫所指，市民楊先生直言她的工作與待遇不成正比。

本港特首及一眾司局長官員薪金位列世界前端，當中特首林鄭月娥的月薪達41.6萬多元（港元，下同），年薪近500萬元，遠勝澳門特首賀一誠，以至各國元首。即使越級與國家領袖相比，特首薪金亦只僅次於新加坡總理李顯龍；比美國總統特朗普或德國總理默克爾的月薪為高。

3位司長人工亦相當可觀，其中政務司司長張建宗月薪逾37萬元，亦超越大部分國家元首；即使在司長中人工最低的律政司司長鄭若驊，月薪亦逾34萬元，已高於大部分國家同等職級的官員薪酬，如美國司法部長及澳洲律政部長。

但政府民望每況愈下，香港民意研究所最新民意調查，特首評分僅20.3分，民望淨值負68%，反映市民怨氣大，民望回升難。然而，她的薪金卻水漲船高，按統計處數據，去年第3季香港市民每月工資中位數為1.89萬元，特首薪金是市民入息中位數的近25倍。

前特首梁振英的參選政綱中提及，問責官員的薪酬應與經驗及能力匹配，惟政府從不公開評核官員的方法，各司局長不但未有人因民望低劣而被問責免職或減薪，反而在過渡新政府之時，獲加薪逾12%。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，整體公務員薪酬偏高，在現時經濟環境向下之時，值得參考世界標準檢討整個薪酬機制，特首可帶頭減薪，並制訂政策讓特定階級的公務員減薪，甚至以身作則將部分薪金捐出成立基金，幫助社會上有需要的居民。

珠海學院新聞及傳播系高級講師侍建宇認為，執政者坐領高薪卻不能提供社會所預期的服務，近年尤其明顯，即使官員自動減薪亦無法彌補過去所喪失的正當性，惟至少是一種姿態，總比不做好。

事實上，前特首董建華曾於2003年面對財赤及沙士疫情之時，連同14位問責官員、特首辦主任及中央政策組首席顧問，減薪10%。

「佢唔單止唔值呢個人工，甚至以前袋咗嘅都要拎番出嚟！」議員郭家麒狠批，特首以至一眾問責官員表現不合格，沒有一個香港人想他們留低，直指林鄭若有自知之明應問責下台，惟她厚顏無恥地繼續死撐下去，將令更多港人失業、破產，在反修例及疫情應對上把港人害得悽慘，沒有一個不下台的理由。

議員柯創盛指，本港一直沿用高薪養廉，立法會沒有機制要求特首減薪，但在經濟低迷及疫情嚴峻之時，由特首牽頭帶領主要問責官員減薪，至少可帶出共度時艱的訊息，但目前最重要是制訂抗疫政策及紓困措施。

政制及內地事務局發言人並無回應行政長官薪酬應否檢討或減薪等事宜，稱行政長官和政治委任官員的薪酬待遇，由2018年7月1日起，每年跟隨丙類消費物價指數的按年平均變動作出調整，行政長官的現金薪酬現時是按高於政務司司長當時薪酬12.5%的水平計算。