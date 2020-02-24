負資產噩夢恐重現　學者倡適度撤辣激活置業階梯

新冠肺炎及去年的反修例衝突打擊各行各業，香港已出現失業率飆升、資產價格插水等慘況，各界均擔憂負資產噩夢或重臨，要求盡快撤辣穩定樓市，惟政府至今仍「懶懶閒」，沒有明確回應。

同受疫情打擊的新加坡已迅速調整全年經濟預測，並考慮推出樓市撤辣措施作應變，浸會大學經濟系副教授巫伯雄表示，現時本港樓市趨靜，港府應適度撤銷部分辣招、激活置業階梯，香港樓市的癥結是本地生產力增速追不上資產升值，問題源於多屆政府管治不力，香港經濟無法轉型至知識型經濟的快車，令本港樓價與居民負擔能力更加脫節。

巫伯雄表示，新冠肺炎會否導致本港樓市大規模調整還待觀察，因要留意疫情影響多久、市民供樓負擔等多種因素。新一份財政預算案將出台，他建議當局可撤銷部分樓市辣招，例如放寬轉讓限制，讓部分想換樓的市民放售小單位買中或大型單位，這樣市場可增加小單位供應，首置及上車族也能受惠。不過，他不贊成撤銷對非本地買家的限制，因為現時全球資金充裕，本港樓市可能成為境外資金及內地買家逐利兼保值的產品，建議對非本地買家維持相關措施。

巫亦批評，回歸之後多屆特區政府管治不力，一直無法帶領香港經濟成功轉型，搭乘不到知識型經濟的增長快車。加上本地住宅供應又長期不足，導致香港樓價離地、年輕人上車困難，港人的居住痛苦度愈來愈高，政府未來應着手改變供應問題。

被問及今次疫情打擊亞洲多個地方，多地已經出招救市，其中新加坡政府亦正考慮撤銷部分樓市辣招，穩定資產市場。巫認為，新加坡政府數十年來一直靠自己克服危機，該地官員的政治視野及行政能力都較高；相反特區政府官員回歸前慣於聽指示，回歸後又沒有政治歷練，行政能力亦不濟，應變慢已非首次。