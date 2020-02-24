各界撐東方救人　急市民所急

新冠肺炎疫情肆虐，仍有逾二千七百名港人滯留湖北省，當中不乏孕婦和幼兒等個案，急需援助。港府見死不救，但東方報業集團願意派出包機接載港人回港，惟港府毫無反應。

社會各界批評港府對本集團包機一事仍然不張聲、不行動，闊佬懶理。議員梁美芬表示，不要放過任何幫助滯留湖北港人的機會，才是在危機中的政府應有的處事態度。

梁希望港府在接回鑽石公主號郵輪的港人外，亦想到滯留在湖北的港人。她指本集團日前公開表示，承擔安排私人救護包機到武漢，把孕婦及部分老弱幼接送回港，既然有熱心人願意幫助滯留港人，港府應認真主動與有心人探討建議可行性，無論是否可行，亦要向公眾交代，令湖北港人和其他市民都明白港府決定的原因。

議員葛珮帆亦稱，滯留湖北港人情況危急，希望港府能特事特辦，急市民所急。她對本集團願意派包機接回湖北港人表示感動，指民間力量非常願意配合港府抗疫，但若港府不行動，就算民間提供包機也沒有用，她要求盡快設立時間表，讓湖北港人有希望，知道自己何時能夠回港。