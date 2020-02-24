東方報業集團獻策助救援　政府當耳邊風

滯留湖北港人歸家無期，有準媽媽臨盆在即，亦有病患者藥物、糧食短缺，危在旦夕，冀盡快回港接受治療。東方報業集團前日（22日）提出，願意伸出援手，承擔安排私人救護包機到湖北，接載有急切需要的老弱婦孺回港，惟港府事隔兩日仍未表態，僅表示正商討方案，包機一事懸而未決。武漢市政府外事辦公室昨日回應本報指出，「還未聽說過有關建議」，再次顯示特區政府「踢極唔郁」。

本報記者前日開始就派出包機一事，詢問保安局局長李家超，李僅表示政制及內地事務局和特區政府有關部門，正努力研究方案，處理滯留在湖北的香港居民，但就未有進一步解釋手上有甚麼對策，亦未肯就本報的建議表態。

武漢外事辦昨日回應本報查詢表示，「還未聽說過」本報提出派包機接載滯留湖北的港人，強調港澳事務要由內地相關部門協商，再跟湖北省政府協調，若各級政府均同意本報的提議，將會盡量配合，惟從未出現過類似情況，不清楚具體流程。

本報拋出派包機方案迄今已逾四十八小時，本報再三詢問港府仍然無果，顯示特區政府對滯留湖北港人水深火熱的狀況充耳不聞，一拖再拖，「踢極都唔肯郁」，在鄂港人歸家之日遙遙無期。