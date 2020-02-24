東方民調：裁員潮殺到　港府支援杯水車薪

去年黑暴爆發，旅遊、酒店、餐飲和零售業首當其衝，香港經濟步入技術性衰退，失業率飆升，市面一片蕭條之際，再遇上新冠肺炎肆虐。有業界坦言，零售業失業情況令人擔憂，相信會觸發新一輪裁員潮，屆時將比沙士更嚴重，有時事評論員則批評政府的抗疫基金支援只是杯水車薪，微不足道。

香港最新失業率超過三年以來的新高，但這個數字仍未反映二月情況，原本在傳統旺季農曆新年過後，已經預告有不少賓館及食肆因為反修例示威影響「排隊」結業，突然又爆出新冠肺炎疫潮，在一月杪開始緊急實施封城封關以及暫停個人遊措施，在二月及三月才逐漸浮現後遺症，整體疫潮恐衝擊各行各業。財政司司長陳茂波亦表示，疫情進一步打擊本已下行中的經濟，對香港經濟實質影響程度甚至可能高於○三年時的沙士。

各行業的失業情況，建造業最新失業率創下接近六年來的最高水平；消費及旅遊相關行業依然處於寒冬期，零售、住宿及膳食服務業失業率亦是逾三年來的新高。

中港疫情未見好轉，多個國家及地區採取嚴格檢疫制度，旅客紛紛禁足。二月中單日訪港旅客量跌至僅三千人次，打破當年沙士高峰期五月創下的單日僅一萬人次訪港的最低紀錄；若與去年同月單日比較，本月訪港人次暴跌九成八，旅遊發展局更預警，今年訪港客量勢下跌，且自去年起連跌兩年，由於不明朗因素持續，十月前旅發局都不會舉辦大型盛事催谷。

零售業失業情況繼續令人擔憂，香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，疫情令旅客人數下降，港人減少外出消費，零售業飽受衝擊，不少從業員要放無薪假，或用大假頂替。他稱從業員假期放無可放時，相信會迎來新一輪裁員潮，屆時將比沙士更嚴重。

港府成立「防疫抗疫基金」支援受疫情影響的行業和提升防疫抗疫能力，斥三百億元推出廿一招措施，包括向醫護人員、清潔保安、地盤工及學生提供額外津貼；以及撥款予零售、飲食、運輸業等，惟有關措施未能涵蓋各行各業。時事評論員陳雲生批評政府資助對基層打工仔只是杯水車薪，數萬元對食肆和旅遊公司實是微不足道。