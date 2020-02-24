東方民調：失業率恐破5%　百業陷困吊命

受新冠肺炎及反修例示威雙重影響，香港總就業人數跌幅已達沙士水平，受疫情影響，飲食、零售、消費、旅遊，甚至建造業均成為重災區，疫情恐進一步打擊本已下行的經濟。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者形容香港經濟傷上加傷，失業率勢必持續惡化，甚至出現骨牌效應，各行各業恐無一幸免。受訪者又歸咎政府防疫無心無能，抗疫基金政策失焦，援助「到喉唔到肺」，無法救市亦未能幫助勞工度過困境。

政府統計處公布，去年十一月至今年一月的最新總就業人數減少一萬四千六百人，即只剩三百八十一萬七千八百人，按年跌幅飆升至百分之一點八，是沙士○三年第三季以來的最大跌幅。最新失業率亦攀至百分之三點四，較上一統計時段上升百分之零點一，屬逾三年來的新高，亦是連續第五次錄得升幅。其中「重災區」屬建造業，失業率進一步上升至百分之五點七。上述失業率屬滯後數據，勞工顧問委員會勞方代表憂慮若疫情持續，料今年全年失業率會逾百分之五。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百六十六名十八歲或以上市民，結果顯示，對於香港就業人數跌幅達沙士水平，失業率持續上升料未見頂，四成六受訪者直指，擔心香港受暴疫雙重夾擊；三成四憂屬滯後數字，恐持續惡化；一成五憂慮長期失業或開工不足。

最新失業率超過三年新高，不少行業停工停薪，五成二覺得應該會造成骨牌效應，各行業無一幸免；三成三料觸發新一輪結業裁員潮；一成二認為，反映經濟持續疲弱。

多個旅遊熱點出現大量吉舖，業界料恐逾七千機構執笠，五成五擔心經濟短期內難復原；兩成四直指整體市場氣氛淡薄；一成八擔心經濟持續出現負增長。

新冠肺炎疫情進一步打擊本已下行的經濟，三成七受訪者坦言，感到前景不樂觀；三成一形容經濟進入冰河期；兩成八擔心，影響程度高於沙士。

政府成立三百億元抗疫基金救市，三成八受訪者批評政策失焦，無針對幫助勞工；三成二轟措施杯水車薪；一成六斥援助「到喉唔到肺」。

政府抗疫基金推出二十一項措施，更向部分人派錢圖平息民憤，三成九受訪者轟政府抗疫無心無能，無補於事；三成八無奈指聊勝於無，難度過困境；一成三直斥敷衍派錢，小恩小惠。

綜觀情況，大部分受訪者憂慮，香港經濟先後受反修例示威及新冠肺炎衝擊，經濟如進入冰河期，各行各業勢出現結業裁員潮，受影響程度恐比沙士嚴重，受訪者又批評政府防疫救市不力，香港經濟如一潭死水。