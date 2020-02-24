網民熱話：高燈狂射隧道　「踩線」私家車下一秒即撞的士

開着高燈的私家車踩線衝向對行線，最終撞及的士。

隧道內關掉高燈可避免妨礙其他駕駛者，尤其凌晨實施單管雙程行車時，對行線司機分分鐘被「閃盲」。近日有車Cam就在東隧拍到一架私家車不止在單管雙程行車時開着非常刺眼的高燈，更一直踩着白線行車，結果意外隨即發生。

直擊事件的網民Justin Cheung將片段上載於Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。事發於前日(22日)凌晨2時，現場是東隧管道內。事主在貼文抱怨：「有咩慘得過遇到高燈x，就係單管雙行嘅時候遇到，仲要係瞌眼瞓嘅...說時遲，那時快 下架就撞，真係嚇死。」

片段所見，事主行車期間，對行線突然出現一團刺眼白光，原來一架私家車正開着高燈行車，期間更一直踩着地下白線，片段隨後轉至車尾的車Cam，私家車越過事主車輛後，繼續向對行線衝去，隨後的士機不排除受強光影響，閃避不及下，被私家車撞及車身。

網民看過片段後，幾乎一面倒圍攻私家車司機，「呢啲終身停牌啦，隨時死得人」、「係咪飲醉酒」、「x街...高燈再過線，害死人」。

網民有話說

Tszyeung Li：來回停駛，多得佢唔少

Seren Kit：恭喜師兄返到屋企出post

Fu Kai Yin Alan：呢啲釘牌啦！連自己要開咩燈都唔知，撞車係遲早！

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