稅務學會料政府盈餘　可承受財赤兩三年

政府新一份財政預算案將於周三(26日)發表。稅務學會預料本財政年度雖會錄得約530億港元財赤，但庫房盈餘仍可承受兩三年赤字，建議政府向企業貸款及延遲交稅，並讓曾捐贈醫療物資的人士扣稅等。

稅務學會會長崔慶超在一個電台節目表示，預料政府今個財政年度約有530億港元赤字，但現時政府有11,000億港元盈餘，不擔心政府短期的財政狀況，相信可以承受兩三年的赤字。學會反而擔心香港中長期人口老化，導致港府的經常性開支增加，認為政府需解決一直以來依賴小部分人交稅的問題。

崔又期望，新一份預算案可以協助現時特別受影響的行業解決現金流問題，建議政府提供短期免息貸款，並能以「先批後審」的方法，允許企業延遲交稅。他又建議更改稅務條例，如有企業曾捐贈醫療物資予個人及企業，可以雙倍的物資成本價扣稅。

有議員建議港府向18歲以上的本地居民派發1萬港元。會計師公會會長江智蛟認為，派錢有助刺激經濟，但未必是最好方法，預計中美貿易摩擦、修例風波和疫情的影響，會在下年度進一步浮現，建議政府推出N無人士津貼，部分以購物券形式發放；提高薪俸稅和利得稅的寬減上限；亦可提供房屋租金扣稅額等。