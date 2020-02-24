殉職關員黃焯梆出殯　喪禮以最高榮譽規格舉行

上月21日，海關一艘淺水巡邏艇追截走私船時發生意外，2男1女關員殉職，其中一名殉職關員黃焯梆的喪禮今日(24日)在紅磡世界殯儀館以最高榮譽規格舉行，遺體將長眠浩園。

喪禮分兩部分，第一部分於上午9時30分，在殯儀館地下靈堂舉行傳統悼念儀式，海關關長鄧以海、駐港解放軍代表在儀式開始後不久到場。隨後多名政府高官、包括教育局局長楊潤雄、律政司司長鄭若驊、商務及經濟發展局局長邱騰華、警務處處長鄧炳強、政務司司長張建宗、保安局局長李家超，亦在上午約9時55分開始，依次在警方的護送下到場致意。行政長官林鄭月娥在早上約10時05分到場。

儀式的第二部分於上午10時15分開始，在靈堂內及殯儀館外會舉行官方儀式。為尊重家屬意願，傳媒不能進入靈堂採訪或拍攝喪禮儀式。

至上午11時，靈車離開殯儀館，海關人員在殯儀館外列隊向黃焯梆關員作最後致敬。靈車約於半小時後抵達昂船洲昂船路政府船塢H座海關船隊基地，人員將在基地向黃焯梆致最後敬禮，之後其遺體將安葬浩園。

另外兩名殉職的高級關員吳詠敏及署理高級關員黎志恒，喪禮則分別定於下月5日及11日舉行。