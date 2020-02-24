來歷不明市民照買　政黨促政府為口罩定價兼配給

新冠肺炎疫情肆虐，全港市民一罩難求。有政黨就口罩供應進行問卷調查，結果發現，有90%受訪者指政府應為市民配給足夠口罩，同時85%受訪者認為政府應全面封關、近77%受訪者稱政府應提供口罩以外的防疫用品予市民、有近74%受訪者認為政府應訂定口罩價格。該黨要求政府為市民配給口罩、提供口罩外的防疫用品、及制訂口罩價格、並作全面封關，由政府採購口罩再向市民出售、以及為僱員制訂職安健指引，要求僱主為員工提供口罩等。

工黨於本月中以網上問卷形式，訪問了934名香港居民。調查結果顯示，一星期中用1至2小時、2至5小時和12小時以上購買口罩的受訪者均分別超過20%，當中以用2至5小時最多，達22%。調查亦發現，有21%受訪者指，其家人在一星期中用12小時以上購買口罩，用2至5小時和1至2小時則同樣錄得17%。

另外，有78%受訪者為在職人士，當中有46%受訪者獲公司提供口罩，不獲口罩的有44%，經交叉分析後發現，不獲公司提供口罩的受訪者須多花時間購買口罩。若以每人一日使用2個口罩來計算，有近70%受訪者家中的存貨不足4星期，不足2星期則有32%。

工黨執委吳敏兒指，清潔工、保安、物管和酒店行業的僱主未有向員工提供口罩，她認為這些行業常與人接觸，屬非常危險的行業，但僱主卻未有負責任地為員工提供口罩，令員工需要花更多時間尋找口罩。她認為勞工處應制訂職安健指引，要求僱主為接觸公眾的僱員提供口罩。

東區區議員麥德正指，現時口罩供應量不足，令市民人心惶惶，即使區內有「走鬼檔」售賣來歷不明的口罩，仍有過百人排隊購買，更有市民需要跨區買口罩。西貢區議員何偉航則提到，疫情在社區爆發的風險仍在，認為政府如不作全面封關，只會令更多隱形患者在社區游走，屆時即使派多少物資亦沒有用。