房屋及醫療福利投放不足　團體促港府為公共開支上限鬆綁

財政預算案將於後日(26日)公布，有團體調查市民對預算案的期望，成功訪問714人。結果發現市民認為政府在房屋、社會福利、醫療等方面投放的公共開支並不足夠，近90%受訪者認為港府有必要加大公共總開支。團體促請政府為公共開支上限鬆綁，改革公共理財，包括考慮開徵針對富人收入的「富人稅」、實施租務管制、增加房屋供應等。

團體關注社會開支聯席及關注綜援低收入聯盟在本月1日至21日，以網上問卷訪問714名市民。調查問及過去1年本地整體環境變差的主要原因，92.9%人直指是港府施政不力，另有89.1%人認為，港府施政不力將令未來經濟環境持續惡化。

政府過去的公共開支水平方面，高達76.9%人指醫療的公共開支十分不足，認為應增加公立醫院的病床及人手。另有63.4%人認為港府在房屋方面的公共開支同樣十分不足，分別79%及74.7%人支持收回土地增建公屋及設立租金管制。

關注社會開支聯席組織幹事賀卓軒認為，港府向市民派錢變相只會推高物價，業主會趁機加租，售賣防疫用品的商舖亦會加價，令市民無法受惠，促請港府更有效地分配社會資源，包括設立由多方供款的失業保險基金等，又建議港府加強對民生政策的資源投放，包括為庫房開拓新方向，如設立富人稅等。