離島區會討論撥款購防疫品　主席遭批不肯就疫情開特別會

離島區議會今早(24日)舉行第2次大會，進行各個委員會正副主席選舉、討論要求撥款購買防疫用品、有關懲教署生產CSI口罩及公開其數據、要求迪士尼樂園用作隔離及檢疫設施和6條主要離島渡輪航線的招標安排的議程。

議員王進洋在選舉前認為新冠肺炎疫情危急，並指他本月中曾發短訊予離島區議會主席余漢坤，要求另覓地方召開特別會議討論疫情，「急市民所急」，但遭對方拒絕，王進洋對余拖延至今天才召開會議的決定感遺憾及失望，反問對方是否不明白疫情的嚴重性。

議員梁國豪同樣認為，疫情十分危急，批評余漢坤為何上周不召開會議，要延後一星期至今天才開會，他又指今天已預備時間出席會議，質疑為何不能將遞上議程一併討論，認為假如在額外日子開會亦非常危險。

余漢坤回應指，他建議過去的星期在家工作的原因是避免人群聚集和為疫情添煩添亂，明白大家對開會安排有情緒，若取消今天會議是不負責任。