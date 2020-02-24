西醫認酒駕及不小心駕駛　遭醫委會發警告信

現年65歲的註冊醫生曾偉之，2016年在喝了數杯威士忌後駕駛私家車，以求盡快返回住所看望身體不適的女友，期間在紅磡撞向一輛停泊路邊的貨車。他翌年承認酒駕及不小心駕駛罪，被判140小時社會服務令，停牌30個月及需修讀駕駛改進課程。醫務委員會今日(24日)就有關案件展開紀律聆訊。指罪行性質嚴重，事件中無人受傷實屬幸運，但考慮到醫生即時認罪，甚至把車輛出售，相信已反省及後悔，重犯機會微，決定向他發出警告信。

案情指，在2016年10月19日凌晨3時許，曾駕駛的私家車於紅磡南道對開，撞向一輛停在路邊的中型貨車，事件中沒有人受傷。當時有下雨，路面濕滑。

警方要求曾進行酒精呼氣測試，結果發現他每100毫升呼氣內含84微克酒精，超出標準。曾隨即被帶往警署再接受測試，結果錄得酒精含量為102微克。警誡下他承認事前曾於銅鑼灣一間酒吧，飲了3杯威士忌。他及後被控不小心駕駛及酒駕罪，並於2017年11月17日，在九龍城裁判法院承認控罪。

辯方今日求情時指，事發前，醫生因擔憂朋友癌症病況，與友人飲酒消愁。期間他又獲悉女友感到不適，由於當天颱風襲港，難以截乘的士，遂自行駕駛。受擔心女友及患病友人等因素影響，他難以集中精神駕駛，結果在距離住所約3分鐘路程的地點撞車。醫生對事件深表悔意，坦承在飲酒後駕駛是愚蠢，承諾以後不會重犯。他也表示已將車輛出售，並指除特別情況外，不會再次駕駛。