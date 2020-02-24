網民熱話：抗疫行山變攬炒？垃圾堆滿山徑勁冇品

新冠肺炎疫情嚴重，許多人選擇到郊外地方除下口罩透透氣。昨日(23日)不少市民就趁假日行山，人群不單遍布多條行山徑，有網民更拍下山頭「災情」，大量垃圾滿布，場面非常誇張。網民看過後無奈感嘆：「太無公德心」。

貼文昨日傍晚開始在各大社交平台瘋傳，從附圖可見，包括獅子山郊野公園在內的多條行山徑人龍一個接一個，大家肩摩踵接，十分擁擠，有行山人士以人鏈式單行排列落山，大家為呼吸新鮮空氣，都脫下口罩。另外多張則是山道旁邊的草堆遍布垃圾，當中包括膠樽，膠袋等。

事件激起網民怒火，有人心痛山頭遭蹂躪，變得烏煙瘴氣，直斥亂拋垃圾者極冇品，「疫情時期，唔該有啲公德心」、「呢一個係山唔係垃圾站」、「香港人，唔該攞啲公德心出嚟喇！」有熱心網民見狀，亦表明要組織上山執垃圾。亦有人擔心如此人流密集的活動，隨時抗疫變播疫：「行山已經成為高危活動」、「多人成咁仲唔戴口罩，遲下行山都變成有害健康」。

網民有話說：

Kamie Wong：行過山嘅隔離14日啦

Dennis Chan：自己垃圾帶埋走有幾難呀？

Edmond Wan：其實咁多人唔戴口罩，呢度先危險

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