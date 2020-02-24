涉迷你倉管爆炸品　男學生獲准保釋及須裝家居監控

警方接獲線報後突擊搜查觀塘鴻圖道一工廈迷你倉，檢獲不同種類的化學物品及一些常用的示威裝備，如「豬嘴」及過濾器等。一名18歲副學士學生事後被指管有爆炸品等而被捕。案中被告鄺偉邦於上月底向高院申請保釋失敗後，今早(24日)在粉嶺法院獲准以現金及由其母親及教會社工提供的人事擔保，合共20萬港元保釋，但保釋期間需遵守一系列條件，包括不得離境、每星期三次到警署報到，以及在家居安裝不多於兩個閉路電視鏡頭，以供警方24小時監控。

控方指案情嚴重，被告持有涉案迷你倉的鎖匙，並是該貨倉的租客，警方在該貨倉搜出涉案爆炸品，現時正等候政府化驗所報告，但警方的爆炸品專家在現場已初步證實，涉案爆炸品可造成嚴重傷害，可炸斷人的手指。

辯方指，控方所謂的爆炸品硝化纖維，其實只是魔術表演所用的「火棉」，魔術師一般會將「火棉」收藏在手指罅中製造煙火效果，而涉案「火棉」被發現時浸在液體當中，扣除液體重量後其實僅有5克，而非控方所指的15克。

辯方又指，被告自13歲起已對化學實驗感到興趣，他現時正就讀副學士的科學課程，身為教徒的他過往曾到外地進行魔術表演傳福音，有教會導師可證明他曾用「火棉」進行魔術表演，因此可證明他管有。此外，現時社會氛圍與較早前示威頻頻的環境截然不同，因應新冠肺炎肆虐，市民現在「無乜必要都唔會出街」。最終裁判官批准被告保釋。

據報道，29歲機械技工黃偉然涉嫌在上水沙頭角路吳屋村附近製造炸藥，被控一項製造爆炸品罪，他於本月14日在高等法院獲准以現金及人事擔保共75萬港元保釋，但保釋期間亦須接受警方在其寓所安裝閉路電視以供警方監控。