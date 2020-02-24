65%在職女性無做檢查　團體倡政府發$2000婦科醫療券

香港婦女勞動人口佔總勞動人口近半，面對工作及家庭的雙職壓力，身體健康令人關注。有團體調查發現近65%在職婦女因工作繁忙、工時長、檢查費用太貴和資訊不足等，並沒有做恒常的婦科檢查。故建議政府為40歲或以上婦女，每年提供不少於2000港元的婦科醫療券，並建議新一份財政預算案將有薪產假調高至全薪產假，並新增4星期全數津貼的產假。

工聯會婦女事務委員會於去年5月至8月期間進行「在職婦女工作和家庭壓力與婦女健康」問卷調查，成功收回443份問卷，發現接近40%受訪者需6天工作，60%每周工時為60小時，少數更多於100小時。

調查顯示45%受訪者認為自己的健康狀況僅屬一般，更有65%並沒有做恒常身體檢查，主要原因是太貴(28%)、也有20%人反映工時過長、14%受訪者歸咎於要於公餘時間照顧家庭，時間不夠。接近80%受訪者反映，政府沒有就婦女疾病提供足夠資訊；更有超過85%受訪者透露不清楚政府有為治療婦科疾病提供資助。

工聯會婦委認為在職婦女面對工時過長、雙職壓力嚴重、缺乏婦科保健的支援等問題，政府應訂立完善的宏觀策略和制訂長遠目標，促進本地婦女的福祉和發展。