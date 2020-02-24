兩大專男生認貪玩於輕鐵站擲物　准保釋守宵禁令

兩被告在警誡下承認因貪玩，於濕地公園輕鐵站路軌擲物。

天水圍濕地公園輕鐵站路軌日前疑遭人擲物，警方同日在天恒站截查兩名大專生，指二人在警誡下承認貪玩擲物，二人被捕後今(24日)被解上粉嶺裁判法院就一項意圖危害乘客等的安全而在鐵路上放置物品罪應訊，兩名被告暫時毋須答辯，控方不反對二人保釋，案件現押後至今年6月8日轉介屯門法院提堂，二人各准以現金及人事5000港元保釋外出，期間不得離開香港，須定時到警署報到及遵守宵禁令。

首被告謝思銳(16歲)及次被告黎諾言(17歲)均報稱大專生，二人被控於今年2月21日，將3個黃色塑膠柵欄非法及惡意放在或擲於天水圍在濕地公園輕鐵站路軌上，意圖危害車輛及身處鐵路上乘客的安全。

控方案情透露，事發日下午約4時，有輕鐵司機在濕地公園輕鐵站埋站時，發現路軌上有3個黃色塑膠柵欄，於是下車清理，並報告上級，事件最終報警處理。

警方到場後在天恒輕鐵站附近發現兩名被告形迹可疑，上前截查後二人承認因貪玩而將上述柵欄放在涉案輕鐵路軌上，而警方在二人身上及二人家中均沒有搜到任何其他可疑物品。