露陽具圖逼女同事手淫　清潔男工非禮罪成囚6星期

在北角一幢豪宅會所工作的40歲外判清潔男工，趁在公司殘廁如廁期間將廁門打開，乘機捉住一名22歲女同事的手臂，要求女同事望着他的陽具及為其手淫。該名清潔工今日(24日)在粉嶺法院承認一項非禮罪，判監禁6星期。

被告李凱傑被控於去年2月18日，在北角渣華道港濤軒5樓會所的傷殘人士廁所內，非禮22歲女事主X。

案情指，事發時X在上址任兼職會所助理，被告是外判清潔工。案發當晚約10時，X想找被告處理一些清潔工作，赫見被告在公司殘廁如廁時未有關上廁門，被告聽到X呼喚他便立即轉身，向X展露陽具，被告並捉住X的手臂要求她望着他及摸他。X受驚，遂向保安員求助。

被告當場被捕，警誡下他承認曾捉住事主手臂，稱「想畀我條嘢佢睇」，他又向警員表示已經知錯。

控方透露，被告過往有一項風化案案底。辯方則指，被告已有悔意，且因今次事件而失業，本案並非同類案件中最嚴重。惟裁判官認為本案案情偏向嚴重，被告捉住一名異性的手，企圖想對方觸摸其下體，判監無可避免，以判監9星期為量刑起點，考慮他認罪給他三分一減刑，判他監禁6星期。