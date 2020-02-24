新冠肺炎確診累計79宗　福慧精舍鑽石公主號各增2人

政府公布新冠肺炎疫情最新發展，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今日(24日)新增5宗確診個案，其中兩宗與福慧精舍佛堂有關、兩宗是從鑽石公主號回港人士，而另一宗則是從深喉唾液樣本化驗發現的個案。截至目前，香港累計確診病例增至79宗。

第75宗個案的35歲男病人住元朗Grand YOHO第3座，自己做生意，本月初自行駕車到過深圳，9日起有發燒，並於21日到博愛醫院取深喉唾液樣本化驗，然後轉介屯門醫院隔離治療。

至於福慧精舍新增的兩宗個案涉及57歲及68歲女病人，前者住大潭紅山半島第一期，本月8日發病，曾到養和醫院門診並留院，昨日(23日)轉介律敦治醫院，今日確診。她上月26至31日曾到日本大阪，本月1日至6日及8日曾到福慧精舍。68歲女病人居於北角麗宮大廈，本月19日發病，她知悉福慧精舍有病例後，昨日向私家醫生求診，之後入住瑪麗醫院，她亦曾到過福慧精舍。

張竹君表示，已聯絡130位去過福慧精舍的人士，當中7人不適已送院，另有16人要檢疫。署方昨日成功接觸到福慧精舍的負責人，他沒有病徵，會安排他入住檢疫中心。該佛堂於年初一及十五都會派飯給信眾，而信眾會上香、跪地求籤，並與同一房間祈禱，然後一起用膳，不少信眾及義工都有佩戴口罩，但用膳時不會戴口罩，可能因此而傳播。

此外，從「鑽石公主號」郵輪回港後確診的新增兩宗個案涉及兩名女病人。一名59歲女子的病毒檢測結果初步呈陽性後，昨日被安排入院，今日發燒及頭痛；另一名58歲女病人於本月4日在郵輪上已有喉嚨不適，她於本月17日在日本的病毒檢測是呈陰性，而她返港後再檢驗呈陽性。目前，兩人已入住瑪麗醫院。

另駿洋邨至今有12人送院，當中5名由「鑽石公主號」郵輪回港人士初步或已確診，另有6人化驗呈陰性，仍有1人等候化驗結果。就確診警員的追蹤工作，張表示，衞生署亦已找到與警員共同工作過的27名密切接觸者，他們都會被安排進入檢疫中心。

醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞則表示，香港再多7名確診病人出院，累計已有19人康復出院。何續指，醫管局已通過為在高風險範圍或監察病房工作的醫護人員發放緊急特別應變津貼，有關津貼的發放會追溯至1月25日，直至港府解除緊急應變級別為止。她指津貼會以在高風險範圍工作日子計算，每日的津貼額是薪金20%或每日500港元，以較高者為準，估計有2.5萬名醫護人員受惠。