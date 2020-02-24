鯉魚門度假村增建118隔離單位　最快下月中投用

香港新冠肺炎確診個案日增，隔離中心恐爆滿，政府早前明言會利用組合屋方式興建更多隔離單位。其中鯉魚門公園度假村已完成興建118間由組合貨櫃屋建成的隔離單位，每一個單位設有房間及獨立廁所，面積約160平方呎，個別單位更設有露台，被視為港版火神山。

鯉魚門公園度假村的興建工作由中國建築負責，名為「香港緊急防疫隔離中心項目」。香港貨櫃房屋專門店的社交平台上載組合貨櫃屋的興建過程，可見組合屋緊密排在一起。另有報道拍攝到度假村內的鯉魚門公園足球場，設有「香港緊急防疫隔離中心Site B」，該處正在進行地基工程，部分地基已起好，但仍有部分地方未鋪水泥。

政府現時使用麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村、保良局賽馬會北潭涌度假營及火炭駿洋邨等地作檢疫和隔離中心，早前明言會在3個現有檢疫中心以及西貢戶外康樂中心，使用組合屋形式增建合共約450個流動單位，而首批約100個單位最快在下月中投入使用。