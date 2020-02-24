麗宮大廈春秧街街市衞生環境惡劣　恐增社區爆發風險

新冠肺炎肆虐香港，衞生防護中心今(24日)公布第77宗確診的68歲女子居於北角麗宮大廈。東網今午到麗宮大廈視察，發現大廈周邊的衞生情況甚差，而鄰近的春秧街街市也堆滿雜物，人頭湧湧，加上近日東區接連出現多宗新冠肺炎確診個案，恐增社區爆發的風險。

東網記者到麗宮大廈周邊視察，發現該大廈後巷渠道排水口滿布煙頭廢紙等雜物，污水直接由渠口排至坑渠，且渠口直接外露未有任何遮蓋物，衞生情況甚差。該大廈於1958落成，樓齡已達62年，屬舊式唐樓設計，人口密度甚高，今出現1名68歲的女性確診者，恐有社區爆發的風險。

另據衞生防護中心透露，該名確診女子曾到春秧街街市，記者現場可見，今午街市仍然人頭湧湧，部分商戶將棄置的發泡膠箱、紙箱等雜物直接棄置在行人路及電車軌路旁，更有商販將攤檔推出行人通道，致使路面縮窄，途人肩擦肩而行，頻繁有身體接觸，而且不少商販更未有戴上口罩，而且地上也散布了殘菜垃圾，衞生情況堪憂，也增加疾病傳播機會。