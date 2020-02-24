拒簽無薪假同意書遭解僱　中港車司機抗議後獲冠忠賠償

十多名受影響的司機今日到達其公司總部抗議及談判。(受訪者提供)

冠忠巴士集團旗下公司Trade Travel (Hong Kong) Limited本月初要求約100名中港跨境轎車司機簽署「無薪假期」同意書，實行停薪留職安排。當中約10%司機不滿及拒簽，上周接到資方通知被即時解僱。該批司機今(24日)到公司總部抗議，勞資雙方談判近2小時後，受影響司機獲發遣散費及加班費等費用，以解燃眉之急。

一行10多名拒放無薪假期而遭終止僱傭合約的中港跨境轎車司機今日到場抗議，要求公司撤回解僱決定。有司機直言面對裁員，頓感徬徨無助，眼見市道轉差，預計需要失業頗長時間，難以維持生計。有份跟進事件的荃灣區議員趙恩來指，得悉曾有一家四口的司機因工作過勞而一度生病吐血，當事人上月起在家休養至本月初復工，如今最終面臨失業，趙有感涉事司機猶如被視為「棄子」。

冠忠巴士集團回應指，運輸署日前宣布暫停跨境巴士及房車服務，公司決定所有往返內地的跨境客運業務於本月8日起暫停營運，受影響員工由當日起放無薪假，直至跨境業務運作條件適宜為止。公司有逾100名中港跨境房車車長，其中約90%的車長同意放無薪假；其餘不同意的車長，公司已與他們終止僱傭合約，並會根據僱傭條例及其合約條款給予合理賠償。