料內地不反對撤走湖北港人　議員促港府急切處理

涂謹申認為即使只得數人可撤走，港府亦應先安排回港。(陳亦瀅攝)

新冠肺炎疫情肆虐，但仍有不少港人滯留湖北，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今日(24日)一度發出通告，稱可讓滯留在當地的外地人員離開，但數小時後改口稱通告無效。曾接獲滯留湖北港人求助的議員涂謹申表示，得悉一兩日前，港府已向內地有關當局申請通行證離開，對於內地當局朝令夕改表示不擔心。

涂又提到，所接獲的個案中，有3、4歲小朋友因其母親在湖北滯留而情緒低落，建議政府應優先安排孕婦、照顧者及長期病患者回港。他表示，其他國家已從武漢撤離，而且把港人撤離湖北能減輕負擔，相信內地政府不會反對將港人撤離湖北，估計首批約有數十人。

涂謹申又指，政府曾派出數班包機到日本接載被困鑽石公主號的港人回港，其中最後一班機只有數名港人乘坐。他提到本報願意以包機接載被困港人回港，認為港府應要以急切的態度處理，即使只得數人亦應先安排回港，不應為符合成本效益，等到有一定數量的港人才回港，否則會令港人的情況更危險。