持刀行劫港九4便利店　無業漢逍遙近一個月就擒

本港近日接連發生多宗便利店劫案，西九龍總區重案組分析大量「天眼」片段調查後，發現其中於今年1月30日至2月18日在深水埗、尖沙咀及灣仔發生的4宗劫案，懷疑俱為同一名持刀獨行匪所為。劫匪會選擇在清晨或早上時分犯案，透過戴帽、口罩及眼鏡掩飾身份，並針對人流比較少的店舖落手，趁店舖無顧客的時候犯案。

歹徒窺準時機後，立即從隨身的環保購物袋，取出一把約25厘米長的利刀指嚇店員，喝令對方交出收銀機內的現金，4宗案件合共損失1.5萬港元現金。但其中一宗案件，由於店員聲稱無法打開收銀機，劫匪未有擸走任何財物即告逃走，幸保不失，案件列作企圖行劫處理。

西九龍總區重案組總督察王子于表示，警方經深入調查後，迅速鎖定一名懷疑涉案人士，昨晚(23日)約10時採取行動，掩至尖沙咀一間賓館，以涉嫌行劫拘捕一名45歲中國籍本地男子，並檢獲其犯案時穿着的衣物及涉案利刀。被捕男子報稱無業，現正被扣留調查。

王指出，警方留意到近期此類行劫案有上升趨勢，西九龍總區自今年1月至昨日為止，共發生5宗針對便利店的行劫案，較去年同期僅3宗有明顯增加，連串案件令市民及商戶擔心其人身和財產安全。他強調警方有決心及能力防止及偵破相關罪案，呼籲市民勿因一時貪念，為「搵快錢」以身試法。搶劫屬嚴重罪行，根據《香港法例》210章盜竊罪條例，一經定罪，最高可判處終生監禁。

疑犯今日(24日)下午被黑布蒙頭及鎖上手銬，先後被押返深水埗及尖沙咀的涉事便利店進行案情重組，模擬犯案經過及講解案情，期間有警員一直在旁拍攝經過。重組案情結束後，再被押上車帶走。