6條渡輪航線4月招標　離島區議員籲交非牟利機構營運

6條主要往返中環和離島航線的現行牌照期將於明年年中屆滿，運輸署計劃在今年首季就航線的營運權招標，新的5年牌照期將在明年4月開始，離島區議會今早(24日)開會討論有關招標安排，會上多名民主派議員在會上批評招標形式欠透明度，建議交由非牟利機構營運。

現時6條主要離島航線包括中環來往長洲、坪洲、梅窩、索罟灣、榕樹灣及橫水渡，營辦商累計10年牌照期將於2021年年中屆滿。運輸署計劃以長洲、梅窩、橫水渡為一組合，剩餘3條航線為另一組進行招標。

運輸署總運輸主任/渡輪檢討朱慧詩表示，因應和回應乘客需求及地區人士意見，除要求投標者維持現有服務水平為基礎，再調整航班班次，如規定周一至周六，長洲往中環方向，早上8時10分的快速渡輪航班以400座以上的快速船行走、在下午4時15分至5時15分加開一班4時30分的快速航班、往長洲方向，在晚上6時至7時加開一班晚上6時15分的快速航班，將該時段的航班由每15至25分鐘一班調整至每15分鐘一班，及將現時晚上6時20分的快速航班，改為晚上6時30分開出，加開一班由晚上6時15分的快速航班等。

基於票價對離島區居民構成負擔，朱慧詩指，招標會以現時票價結構為基礎，加幅設5%上限，亦會推出學生月票和多程票的新優惠。

區議員郭平批評政府花費4.12億港元補貼私營船公司營運，卻錄得7億港元虧損是浪費公帑，而未來5年當局將會資助12億港元，平均每年補貼逾2.6億港元，反問為何政府不自設船隊，再額外找營運商管理渡輪服務，並表示會就船隊未來發展方向去信運輸及房屋局表達意見。

民主黨區議員徐生雄批評政府監察成效出現問題，認為將行業外判私營承辦商，服務未有提升之餘，票價亦無下調，他反駁票價優惠並不涵蓋橫水渡，離島區校網只有長洲和梅窩，反問學生票作用何在，和署方會否在船身列明船隻是由政府補貼，否則只會助長承辦商「搵大錢」，建議政府將渡輪服務交由非牟利機構營運。而民建聯區議員劉舜婷指，她經常到索罟灣巡視，建議增加星期六渡輪班次。

朱慧詩回覆指，有考慮自組船隊，但涉及公帑開支將會非常龐大，加上成本效益較低，不能保證服務質素，建議繼續給予補貼，認為「都係政府袋裏面嘅錢」。她又說，明白周六和公眾假期到索罟灣的遊客較多，將來會參考彈性加班的現有安排，署方會再因應客運量而調整。