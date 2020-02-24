東方連日倡派包機撤走湖北港人　港府終派專機救人

東方報業集團連日倡議派出私人包機，接回被迫滯留在湖北的多名分娩在即的孕婦，以及部分老弱幼返港。及至今晚(24日)，港府終對此作出積極回應，表示會派出至少一架包機到湖北接載滯留港人。港府首階段會先接走約400人，且會首先撤離在武漢的港人。

讓滯留湖北的港人平安回家，正是東方報業集團擬派出包機救人的初衷，以政府對政府的方式統籌包機救人工作，當然比民間自發救人為佳。對於港府終於順從民意派出包機救人，本集團亦感欣慰。

政制及內地事務局局長聶德權晚上在記者會指，理解位於湖北省的港人想回港的意願，已與內地部門聯繫，決定安排專機分批接載港人回港，港府將採取聯合行動，包括保安局、食物及衞生局局長、衞生署及入境處，而入境處處長曾國衞亦會親自處理包機事宜。港府會首先撤離在武漢的港人，涉及450人，至於湖北省緊急個案如孕婦、病患及應屆文憑試考生亦希望可以乘坐首批包機回港。

至於首批包機何時起行，聶指仍需與湖北省政府商討，會爭分奪秒、盡快做，又指現時僅在武漢市的港人，分布於多個地點，需要研究交通配套及減少交叉感染。

聶表示，現時港府接獲湖北省港人求助個案有2700人，分散在37個城市，數量多、地點廣，故必須分批回港，如有發燒及上呼吸道等病徵不宜乘坐包機，回港後亦要接受14天檢疫。他又指當局平衡各方風險，希望盡早安排港人回港，並透露當地有10名港人確診，分別來自3個家庭。