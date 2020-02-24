離島區會通過動議　要求用迪士尼酒店作隔離

新冠肺炎疫情肆虐，政府早前計劃使用毗鄰迪士尼樂園停車場一塊土地作檢疫中心，安排與確診患者有密切接觸、但沒出現病徵的人士接受強制隔離。離島區議會今日(24日)開會，討論有關要求使用迪士尼樂園酒店作隔離及檢疫措施的動議，區議員曾秀好修訂動議，內容加入「亦應同一時間考慮芝麻灣和大鴉洲」，結果在14票贊成、1票反對和2票棄權下獲通過。

多名區議員就擬將毗鄰迪士尼樂園停車場一塊土地作檢疫中心表達意見。郭平指迪士尼樂園部分用地屬於荃灣區議會，詢問動議是否需要徵詢該區意見，而提出動議的王進洋則解釋，迪士尼樂園酒店範圍屬離島區議會，故毋須向荃灣區議會徵詢。

曾秀好認同王進洋提出的動議正確，但認為也要考慮交通需時，因此建議一併將芝麻灣和大鴉洲列入動議。王反駁前往芝麻灣及大鴉洲比到樂園更費時，強調要求使用樂園酒店的理由，是目前5間檢疫中心合計面積也不及樂園用地大，希望動議可減低因鄰近社區傳染風險和避免引起街頭示威活動。

徐生雄指修訂動議加入芝麻灣和大鴉洲用作隔離及檢疫設施，與使用樂園酒店是兩回事，認為不能強行加入內容和取締修訂動議；黃秋萍亦表示同意王進洋意見，但認為政府必須考慮和正視樂園酒店通風系統會否傳播病毒。