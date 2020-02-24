政Whats噏：老公毋懼疫情入市　陳家珮獲贈半山千呎豪宅

近日樓市受新冠肺炎疫情唱淡，唔少市民都擔心2003年「沙士」嘅負資產噩夢重臨，但新民黨陳家珮(Judy)就毋懼疫市，近日用2220萬港元買入咗西半山毫宅雍景臺一個1117平方呎嘅單位，莫非佢真係唔驚有機會成為負資產嘅一員？

Judy就話唔擔心就假嘅，不過就百分百相信老公嘅眼光，佢話老公一直都有𥄫住樓市，但早前好多業主都雄心壯志想高價出售物業，所以佢同老公先至未有行動。近期樓價因疫情回落，部分業主叫價有回軟，Judy同老公喺睇過唔少「減價盤」後，覺得依個單位價錢合理所以就去馬嘞！對於有消息指佢透過甩名「自製」首置身份入市，諗住幫老公慳番240萬港元嘅辣招稅，Judy就話無諗過要避啲咩辣招稅：「咁我有Quota(限額)無理由唔用咖嘛！」

有網民就質疑Judy依家做緊議員助理，無可能有咁多錢買豪宅，佢就甜絲絲咁講層樓其實係老公出錢買畀佢嘅，仲話：「老公送束花畀我已經好開心，咁依家送個單位梗係更開心喇！」唔知Judy老公係咪見適逢情人節，要花心思氹老婆開心，不過依份禮物真係夠哂份量嘞！