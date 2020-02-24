18區中唯一建制主導　離島區通過譴責政府抗疫不力

新一屆區議會18區有17個由民主派主導，全港唯一個由建制派主導的離島區議會今午(24日)在第2次大會上，以11票贊成、無人反對和6票棄權下，通過譴責政府抗疫不力的臨時動議。

提出臨時動議的民主黨區議員徐生雄批評特首林鄭月娥堅拒封關，才導致香港淪落至如斯田地，認為區議會主席余漢坤不應拒絕讓他們提出臨時動議，譴責政府不作為。徐又稱臨時動議並非新鮮事，強調「唔好蝦我哋(民主派)唔夠票」，假如拒絕臨時動議則毋須召開會議，故希望大家支持動議。

區議員王進洋提到，區議員搜羅的口罩也比政府積存及懲教署生產的CSI口罩多，形容提出臨時動議是「對事不對人」。余在聽畢議員發言後批准臨時動議。

另外，會上亦討論要求公開懲教署生產CSI口罩最新數據的議程。有民主派議員指懲教署並無交代以往積存口罩數量，故提出修訂動議，要求公開署方公開最新數據，包括使用口罩的政府部門、派發予內地數量及要求向離島區居民派發CSI口罩等，結果獲15票支持、無人反對、3人棄權下獲通過。投棄權票的區議員分別為周玉堂、黃文漢和劉舜婷。

公民黨區議員李嘉豪對警方和懲教署不派代表出席感失望，認為官員出席立法會口頭質詢環節，質疑：「點解區議會冇？」區議員梁國豪則認為警方和懲教署缺席會議是不尊重區議會，並指他曾動議要求政府部門解答問題，但秘書處卻以動議只要有問號，當作是提問處理，梁國豪其後提出修訂動議，並獲得通過。

余漢坤表示無一個系統是完美，歡迎大家提出意見，又指若有關部門僅以書面回覆，議員可提出臨時動議譴責。