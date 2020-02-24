政Whats噏︰黎智英唔夠一星期又攪局　密會李柱銘李永達

被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首嘅「漢奸黎」壹傳媒黎智英，喺新冠肺炎疫情肆虐下仍然頻頻攪局，喺政府發表財政預算案前夕，今晚(24日)佢又喺其寓所密會同被內地官媒批評為「叛國禍港四人幫」、有「李漢奸」之稱嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘，以及因違法佔領行動案被判囚8個月、緩刑2年嘅白鴿黨前主席李永達(高達)喇。疫情下人人都減少外出，漢奸黎依然頻頻與民主派人士會面，係唔怕感染病毒，定有咩不可告人嘅秘密呢？

傍晚約6時30分，由漢奸黎司機駕駛嘅7人車就載住李漢奸、高達同白鴿黨議員林卓廷抵達漢奸黎位於何文田嘅寓所，當時李漢奸同埋林都有戴上口罩。而坐副駕駛座嘅高達唔知係咪因為個個都戴口罩，以為佢唔戴就好安全，所以就冇戴到口罩。眾人於7人車駛入黎宅後，就紛紛落車走入屋。

眾人逗留漢奸黎寓所兩個多小時，至晚上8時45分一齊乘7人車離開，當時漢奸黎都有同佢哋道別。高達和林卓廷於港鐵太子站先行落車，李漢奸就繼續乘7人車離去，3人離開時都有戴番口罩。查實漢奸黎上周先至同高達、林卓廷見面，相隔唔夠一星期又再攪局，唔知係咪又密謀搞亂香港喇。