政府終安排包機接湖北港人　政界讚揚東方義舉成全美事

港府今日(24日)宣布會派出包機到湖北接載滯留港人，議員葛珮帆讚揚東方報業集團早在幾日前已主動表達願意安排私人包機接回滯留當地港人，可見《東方日報》在關心港人事務上較政府更勝一籌。她認為本報的行動成功向政府施加壓力，令滯留湖北的港人能早日回家，其義舉備受市民肯定及讚賞。

議員梁美芬認為全靠本報介入出招，才能促使政府改變主意，又指跨局合作的決定是有所進步。她認為把湖北和武漢的港人接回港，必須按緩急先後次序，同時注意香港隔離中心的承受能力。至於未能乘坐首批包機返港人士，梁認為港府可考慮照顧他們在當地需要，讓他們安心等候進一步安排，只要政府能夠顯示決心和誠意，無論在港的市民或是滯留在湖北的港人，也會表示理解和安心等待。

議員陸頌雄亦稱，政府「知恥近乎勇」，昨日終肯安排包機接載滯留湖北的港人，本集團在此事上有相當大的推動力，更讚揚本報是良心企業，與其他政黨及民間團體一起鞭策政府，終令政府接納建議。