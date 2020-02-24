東海航空顧念同胞之情　仗義借出包機情操令人敬佩

一方有難，東方支援。東方報業集團連日來倡議與深圳東海航空攜手合作，派出私人包機接回被迫滯留在湖北的多名分娩在即的孕婦，以及部分老弱幼返港，至今晚(24日)終獲港府作出積極回應，令本集團的初衷得以成全，東海航空仗義借出飛機的情操實在令人敬佩，亦足見同胞之愛、手足之情。

滯留湖北逾月的港人正身處水深火熱之中，更有孕婦臨盆在即，惟當地確診新冠肺炎人數持續上升，本集圑基於義憤，想出安排包機接載當地港人回家，面對感染風險，仍獲東海航空答允，願意借出包機襄助，拯救身處湖北港人於水深火熱之中，這腔熱誠，實在叫每一名港人心存感激。

據悉，深圳東海航空是全國唯一擁有15萬平方米基地的公務機公司，提供兩種商務機機型或民航機的包機服務，其中商務機挑戰者CL-605，可載乘客11人，機組人員2人，最大航程7408公里，最大巡航速度每小時870公里；挑戰者CL-300則可載乘客8至9人，機組人員2人，最大航程5676公里，最大巡航速度同為每小時870公里。