南韓返港港人稱　政府「有反應好過無反應」

新冠肺炎肆虐全球，南韓最近確診個案大幅度飆升，港府向南韓發出紅色外遊警示，並從明早(25日)6時起，不容許由南韓抵港的非香港居民入境。由南韓入境港人將接受14天醫學監測。今晚(24日)11時許，從南韓乘搭飛機返港的葉先生稱，首爾街上已見多人戴口罩，自己亦因南韓疫情早點回港，在機上須填寫健康申報表，須於家中接受醫學監測，對今次政府決定表示「有反應好過無反應」。

港人陳小姐在首爾旅遊返港，她在當地未聽到不許從韓抵港非香港人入境，但飛機抵港時，手機便收到訊息香港對南韓發紅色外遊警示，對及時返港感到幸運。

另一名姓朴南韓女子表示，機上沒有任何廣播，亦已填寫健康申報表，惟抵港後才知道非港人於凌晨後不能入境，心情非常緊張。

由明天起，所有由韓國抵港的人士會在港口衞生科接受評估，若評估有出現徵狀或發燒，會被送到醫院再作檢查和隔離。若其他沒有出現徵狀的人士，亦會接受醫學監察14天。若曾到大邱或慶尚北道的人士，需要接受強制檢疫14天，並會在指定的檢疫中心進行。