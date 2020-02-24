警至今接獲798宗網上口罩騙案　拘捕17男5女

新冠肺炎疫情下，本港一罩難求，更有不法之徒藉售賣口罩詐騙市民。警方網絡安全及科技罪案調查科繼續統籌情報收集的工作，疫情至今，警方共接獲798宗網上口罩騙案，共拘捕17男5女。

警方留意到，有犯罪集團以還款為由，向受害人索取戶口詳情，但後來發現戶口過戶次數極頻繁，才意識到自己戶口可能被用作洗黑錢 。

警方呼籲市民，任何時候都不應將銀行戶口借予他人使用，如曾向他人透露户口號碼等資料，應留意其戶口有否任何可疑交易。如有懷疑，應盡早報案。除此之外，巿民可選擇到實體商戶購買口罩，如須於網上訂購，請小心選擇信譽良好的網上商店，不要成為騙案的受害者。

另外，荃灣警區留意到區內網上口罩騙案有上升趨勢，相信是不法之徒利用坊間口罩供應緊張的情況而於網上購物平台訛稱有口罩出售，並從中行騙金錢。灣警區制定三管齊下的策略，包括宣傳及教育、加強情報搜集和網絡巡邏及嚴厲執法，荃灣警民關係組今早聯同新界南防止罪案辦公室及耆樂警訊會員，在荃灣區內派發單張，藉此向市民傳遞防罪滅罪的訊息。