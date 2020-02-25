探射燈：單親母等上樓　5年無音信

陳女士（灰衫）和女兒居於擠迫的劏房中，僅能容納1張碌架床和小量雜物。

公屋輪候時間長，過渡性房屋少，低收入家庭往往無法負擔市面高昂租金。單親媽媽陳女士（化名）和其9歲的女兒輪候公屋超過5年，但至今仍無音信，惟有居於面積只有60平方呎的劏房單位之中。單位僅能容納1張碌架床和小量雜物；但每月租金和雜項開支達4000港元，佔其月入一半。陳坦言，無法負擔更好的居所，但劏房衞生環境惡劣，廁所不時傳出異味，甚至曾有老鼠爬入屋，「大人就話無所謂，但小朋友點樣喺呢啲地方成長？」

關注基層住屋聯席組織幹事朱詠妍指，政府對低收入家庭的住屋需要支援不足。她表示，本港公屋的輪候時間過長，有部分單人公屋輪候時間超過10年，希望政府短期內增加過渡性房屋供應，長遠而言則增加公屋數量，及盡早推行低收入家庭的租金津貼及落實租務管制，以改善基層生活。

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