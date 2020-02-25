探射燈：建過渡屋疑篤數　劏房戶疫境難逃

政府提出於3年內提供1.5萬個過渡性房屋單位供應，但專家指當中約90%項目屬於組合房屋，交通規劃及土地平整等均由零開始，並由沒有建屋經驗的非政府機構作項目統籌，質疑能否於3年內供人入住，直斥政府只是「篤數」。有曾參與建屋的機構亦指，政府提供的資金和協助有限，建屋難度不少。議員批評政府「卸膊」，將劏房住屋問題假手於人。

「申請咗公屋6年都未上到樓。」黃女士（化名）和6歲女兒住在荃灣唐樓1個100平方呎的劏房單位，唐樓樓齡高，單位天花批盪剝落，廁所馬桶和地面的接駁位更不時滲水。現時有21萬人居於劏房單位，公屋輪候時間卻長逾5年，政府近年提出以過渡性房屋解決住屋需要，去年《施政報告》提出於3年內提供1萬個過渡性房屋單位供應，更於上月「加碼」至3年1.5萬個單位。

公屋聯會總幹事招國偉卻質疑，「所謂達標1萬間過渡性房屋，絕大部分現時仲係1塊農地，到時係咪真係起得成屋？當中得大約10%係將現有住宅單位改建為過渡性房屋，真正住到人。」他指大部分由私人發展商借出土地均為農地或棕地，部分位置偏遠，要發展成住宅項目，附近生活配套、公共交通等都需重新規劃。「同時發展咁多個組合屋項目，講緊萬幾個單位，全部由NGO（非政府組織）興建，個可能性就更加低。」招又認為，政府除透過邀請非政府機構參與過渡性房屋項目，亦應擔當主導角色。

「我哋接到個項目之後咩都唔識，惟有周圍問人。」曾參與組合屋興建項目的香港社區組織協會社區組織幹事徐珮恩坦言，機構於參與項目前並無建屋經驗，不少難題需自費諮詢業界專家，除了費時失事，變相亦「分簿」其他扶貧資源。

「無理由地又係私人發展商出，屋又由NGO起，政府自己反而咩都唔做。」議員柯創盛批評，政府於增加過渡性房屋一事上未見主導，容易令人覺得政府「懶懶閒」，建議政府可安排房署承擔部分責任。

運輸及房屋局回應指，政府會協助及促成由民間主導的中、短期措施以解決房屋問題。另外發言人又指，政府會批准及資助興建組合屋之外的一些工務工程，惟各個核准項目及資助金額會因多項因素而有異。

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